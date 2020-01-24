Putin’in ‘şakası yok’: Hakkında espri yapan komedyen yurt dışına kaçtı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında espriler yapan Rus komedyen, güvenliğinden endişe ettiğini söyleyerek ülkesinden ayrıldığını açıkladı.

Fotoğraf: Youtube

BBC Türkçe’nin haberine göre, 25 yaşındaki Aleksandr Dolgopolov, Putin’in yanısıra İsa peygamber ve Meryem Ana hakkında da espriler yaptığı tek kişilik komedi gösterilerinin görüntülerinin polis tarafından incelendiğini ve bu durumun kendisini endişelendirdiğini söyledi.

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Yetkililer, Dolgopolov’un ‘inananların duygularını incittiğine’ dair şikayet aldıklarını açıkladılar.

Rusya İçişleri Bakanlığı, polisin söz konusu performansları incelediğini doğruladı.

Hapse girmekten korktuğunu söyleyen komedyen şu ifadeleri kullandı: “Ben sadece bir çocuğum. Espriler yapıyorum, çizgi roman okuyorum, video oyunları oynuyorum… Nasıl olur da hapse girerim? Tamamen saçmalık ve korkudan ölüyorum. Şu an nerede olduğumu açıklayamam, çünkü bunun beni bir şekilde kötü etkilemesinden korkuyorum. Ancak inançlarım nedeniyle hapse atılmayacağımın garanti edilmesi halinde dönebilirim.”

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