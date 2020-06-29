Putin’in görev süresini uzatan değişikliğe yüzde 76 destek

Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’in iktidarını 2036 yılına kadar sürdürmesine olanak sağlayacak anayasada değişikliği oylanıyor. Devlet kamuoyu anket kurumu VTsIOM, göre şimdiye kadar sandığa gidenlerin yüzde 76’sının bu değişikliği destekler yönde oy kullandığını söylediğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Anayasa referandumu 25 Haziran’da başlamış ancak corona virüsü salgını nedeniyle yedi güne yayılmıştı.

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Oy kullananlar arasında yapılan anketin sonuçlarını açıklayan VTsIOM, ankete katılanların yüzde 23.6’sının anayasa değişikliği aleyhine oy kullandığını bildirdi.

Kurum bu ankete Rusya’nın 25 bölgesindeki 800 farklı sandıktan 163 bin 124 kişinin katıldığını ifade etti.

Bu sonuçlar VTsIOM’un daha önceki anketleri ile aşağı yukarı tutarlı durumda.

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Muhalefet anayasa referandumunun göstermelik olduğunu ve sonuçların hileli olduğundan endişe duyduklarını söylüyor.