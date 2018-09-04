Putin’in doğa maceraları devlet kanalında: Vahşi hayvanlar bile ondan korkuyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in vahşi doğa maceraları belgesel oldu.

Rus devlet televizyonu Rossiya 1, Putin’in haftalık faaliyetlerini konu alan bir programı yayına aldı.

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BBC Türkçe’nin haberine göre, ilk bölümünde Putin’in doğa yürüyüşleri konu alınan bir saatlik belgeselin, Rus liderin popülaritesinin son dört yılın en düşük seviyesine indiği bu dönemde yayınlanmaya başladığı bildirildi.

Putin’in ülkesinde gördüğü destek Rusya’nın 2013’te Kırım’ı ilhak etmesinden sonraki yıllarda zirveye tırmanmıştı. Bu destek son dönemde azalırken, programının ilk bölümünün yayınlandığı gün, binlerce kişinin Kızıl Meydan’da Putin’in emeklilik reformunu protesto etti.

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Programın ilk bölümünde Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov’un da yorumlarına yer verildi.

‘Vahşi hayvanların bile Putin’den korktuğu’ belirtilen belgeselde, Peskov, görüntülerde Putin ücra dağlarda yürürken “Burası vahşi doğa. Ayılar var. Silahlı korumalar, her ihtimale karşı önlem alıyor. Ama ayılar aptal değil. Bir ayı Putin’i görürse ne yapacağını bilir” dedi.

Sunucu Vladimir Soloviev, Putin’in çocuk sevgisini övererek, “Bir çocukla ya da annesiyle konuşurken çocukları ne kadar sevdiğini hemen görebilirsiniz. Çocuklara karşı, insani, samimi bir yaklaşımı var” derken, Kremlin Sözcüsü Peskov ise sunucuyu düzeltip “Putin sadece çocukları değil, tüm insanları seviyor” dedi.