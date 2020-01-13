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Yaramazlara biraz batar!

Putin’in basın toplantısına 1000’e yakın gazeteci katılacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in basın toplantısına 1000’e yakın gazeteci akredite oldu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Rus haber ajansı TASS’ta yer alan habere göre, Kremlin yönetimi, basın toplantısına katılacak gazetecilerin listesini internet sitesinde yayınladı.

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Listede, Rusya’da ve yabancı devletlerden 885 gazeteci yer alıyor. Basın toplantısı Manezh Merkez Sergi Salonu’nda 15 Ocak’ta düzenlenecek.

Putin’in Federal Meclis’e hitap ettiği basın toplantıları, Rusya’da yılın en önemli olaylarından biri. Putin, bu toplantılarda ülkenin hedeflerinden bahsediyor.

Putin’in geçen yılki basın toplantısına 760 gazeteci katılmıştı.

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