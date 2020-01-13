Putin’in basın toplantısına 1000’e yakın gazeteci katılacak

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Galatasaray’ın mali yönden şeffaf olmadığı yönündeki sözlerine şöyle yanıt verdi: “Şeffaflık lafla olmaz. Herkesin kaç para harcama limiti var, çıksın ortaya. Açıklayın.”