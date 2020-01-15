Putin’e anayasa değişikliği yolunu açmak için Rusya hükümeti istifa etti

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, hükümetinin Devlet Başkanı Vladimir Putin’e anayasada yapmak istediği değişiklikleri yapma imkanı vermek için istifa ettiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre, Medvedev’in bu beklenmeyen açıklaması, Putin’in Rusya anayasasındaki kapsamlı değişikliklere ilişkin ülke genelinde oylama yapma önerisinin hemen ardından geldi.

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Reuters, yetkiyi devlet başkanlığından parlamentoya geçirecek değişikliklerin, Rusya’nın yeni bir başbakanı olacağı anlamına geldiğini belirtti.

Başbakanlık için olası adaylar arasında Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Ekonomi Bakanı Maksim Oreşkin ve Enerji Bakanı Aleksandr Novak yer alıyor.

Medvedev, istifa açıklamasını Putin ile beraber devlet televizyonundan yaptı. Putin de, Medvedev’e çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, Medvedev’in Rusya Güvenlik Konseyi başkan yardımcısı olarak yeni bir görev üstleneceğini söyledi.

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Putin, istifa eden hükümetin yeni bir hükümet seçilinceye kadar görevde kalmasını da istedi.