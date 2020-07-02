Putin’e 2036’ya kadar başkanlık yolu açıldı

Rus halkı, Devlet Başkanı Vladimir Putin’e iki kez daha devlet başkanlığına adaylığını koyma imkanı sağlayacak anayasa değişikliğini yüzde 65 katılım olan referandumda yüzde 77.9 destekle kabul etti. Böylece Putin’in 2036’ya kadar görevde kalmasının önü açıldı.

Fotoğraf: Reuters

Oyların yüzde 99.9’u sayıldıktan sonra bugün yayınlanan resmi sonuçlara göre cumhurbaşkanı veya başbakan olarak Rusya’yı yirmi yıldan uzun süredir yöneten eski KGB yetkilisi Putin, mevcut görev süresi 2024’te sona erdiğinde bir dönemi altı yıl sürecek, iki dönem daha adaylığını koyma hakkı kazandı. Böylece 67 yaşındaki Putin, seçilirse 83 yaşına kadar Rusya’yı yönetebilecek.

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Seçime katılan seçmenlerin sadece yüzde 21’inden biraz fazlası karşı oy kullandı. Komisyon başkanı Ella Pamfilova, oylamanın şeffaf olduğunu ve yetkililerin bütünlüğünü sağlamak için her şeyi yaptığını söyledi.

Muhalif politikacı Alexei Navalny ise oylamayı Putin’e ömür boyu başkanlık verilmesini yasallaştırmak için tasarlanmış gayri meşru ve yasadışı bir gösteri olarak nitelendirdi. Navalny video aracılığıyla destekçilere yaptığı konuşmasında “Bu sonucu asla tanımayacağız” dedi.

Navalny, corona virüsü salgını nedeniyle muhalefetin şimdilik protesto etmeyeceğini, ancak adaylarının bölgesel seçimlere katılmasının engellenmesi veya sonuçlarının çarpıtılması durumunda sonbaharda çok sayıda protesto yapacağını söyledi.