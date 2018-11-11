Putin’den ‘Avrupa ordusu’na destek: NATO’ya alternatif olabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘olumlu bir gelişme’ olarak değerlendirdiği ‘Avrupa ordusu’ fikrinin NATO’ya alternatif olabileceğini belirtti.

‘Avrupa ordusu’ yakın zamanda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından tekrar gündeme getirilmişti.

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Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, kısaca PESCO olarak bilinen Kalıcı Yapılandırılmış İşbirliği Savunma Anlaşması’yla Britanya’nın birlikten ayrılma kararından sonra yeni bir askeri entegrasyon dönemi başlatmak için girişimlerde bulunmuştu.

Fransa, Almanya ve 21 AB ülkesi savunma alanında daha sıkı işbirliği için anlaşma imzalamıştı.

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Savunma alanında ABD’ye bağımlılığını azaltmaya çalışan Avrupa ülkeleri, uluslararası krizlerle mücadele konusunda AB’nin daha tutarlı bir rol üstlenebilmesini sağlayacak resmi bir topluluk oluşturmayı planlıyor.

AA’nın haberine göre, Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 100’üncü yıl dönümü etkinliği nedeniyle Paris’te bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin, gazetecilerin ‘Avrupa ordusu’yla ilgili sorusuna şöyle yanıt verdi: “Avrupa güçlü bir ekonomik oluşum ve ittifak. Bu nedenle üye ülkelerin savunma ve güvenlik alanlarında bağımsız ve egemen olma isteği çok doğal. Bunun çok taraflı dünyada olumlu bir gelişme olduğunu düşünüyorum.”