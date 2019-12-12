Putin yine Lenin’e yüklendi: Rus devletinin altını oydu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği’nin kurucu lideri Vladimir Lenin için “Yeni bir Rusya uydurmaya kalktı ve işin sonu toplu mezarlara kadar vardı” dedi.
Türkrus.com’un haberine göre Putin “Lenin’in uydurduğu devlet yapısı Rus devlet geleneğinin altını oydu. Elimizdekine yaslanmak zorundayız, yani Rus halkına” ifadelerini kullandı.
2016 yılında da Lenin’in ölümünün 92’nci yılı nedeniyle düzenlenen toplantıda Putin, Lenin’in Rusya’nın altına ‘atom bombası’ yerleştirdiğini söylemişti.