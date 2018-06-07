Putin ‘Yerinde mücadele’ dedi: Suriye’den çekilmeyi şimdilik düşünmüyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘şimdilik’ Suriye’den çekilmeyi düşünmediklerini söyledi.

Reuters’ın aktardığına göre bir TV kanalına konuşan Rus lider, Suriye’de Rusya kuvvetlerinin katılacağı büyük askeri operasyonlara gerek kalmadığını ifade etti.

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Putin, Rus silahlı kuvvetlerinin gerektiğinde, uzun vadeli askeri tesisler kurmadıkları bu ülkeden hızla ayrılabileceklerini kaydetti.

Rus lider, “Şimdilik bu askeri güçlerin çekilmesini planlamıyoruz” dedi.

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Suriye’deki askeri harekatın Rus silahlı güçlerinin sınanması ve eğitilmesi için eşsiz bir fırsat olduğunu belirten Putin, militanlarla Suriye’de mücadele etmenin, onlarla Rusya’da uğraşmaktan daha iyi olduğunu söyledi.