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Yaramazlara biraz batar!

Putin: Washinton Avrupa’ya füze konuşlandırırsa ABD’yi hedef alırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Washington’ın Avrupa’ya orta menzilli nükleer silah yerleştirmesi halinde sadece füze yerleştirilen ülkeleri değil ABD’yi de hedef alacaklarını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Rus lider parlamentoda gerçekleştirdiği yıllık konuşmasında Rusya’nın herhangi bir çatışma peşinde koşmadığını vurguladı,

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Putin’in konuşmasından satırbaşları şöyle:

“Biz çatışma istemiyoruz, hele de ABD gibi küresel bir güçle. Rusya nükleer silah kontrol anlaşması görüşmelerine de açık ama bu konuda Moskova ilk adımı atmayacak.

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ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Güçler Anlaşması’ndan (INF) çekilmesinin ardından tepki olarak Avrupa’ya füze konuşlandırak ilk taraf Rusya olmayacak.

Eğer ABD Avrupa’da silah geliştirir veya bu bölgeye silah konuşlandırırsa uluslararası güvenliği ciddi şekilde tehlikeye atar ve Rusya için ciddi bir tehdit oluşturur.

Bunu çok net ve açık şekilde söylüyorum, Rusya kendisini tehdit eden ‘karar verici merkezleri’ hedef alacak şekilde silahlar yerleştirmek zorunda kalabilir.

ABD’li siyasetçiler herhangi bir adım atmadan önce riskleri ve ‘geliştirmekte olduğumuz silahların menzili ve hızını’ göz önünde bulundursun.”


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