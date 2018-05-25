Putin verdi coşkuyu: ABD’nin ‘S-400 yaptırımları’ Erdoğan’a sökmez

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ABD’nin Türkiye’nin satın almasına karşı çıktığı S-400 hava savunma sistemleri ile ilgili “Sayın Erdoğan’a baskı araçlarını kullanarak sonuç elde etmek çok zor. Aksine bu, Erdoğan’ı daha da cesaretlendirecektir” dedi.

Türkiye’ye silah satışını özel prosedüre bağlayıp güçleştiren yasa tasarısı ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmişti. Tasarının yasalaşabilmesi için senatodan da geçmesi gerekiyor.

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Tasarı, Türkiye’ye halihazırda anlaşması yapılmış ve rutin prosedürleri yürüyen silah sistemlerinin satışını şarta bağlıyor.

Buna göre tasarının yasalaşmasından sonraki 60 gün içerisinde ABD savunma bakanının, dışişleri bakanına danışarak ABD Kongresi’ne Türkiye’ye ilişkin kapsamlı bir rapor sunması isteniyor. Raporda Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemi almasının Türk-Amerikan ilişkilerine etkisi ve Türkiye’nin de kullandığı ABD menşeli silahların bu alımdan nasıl etkileneceğinin değerlendirilmesi isteniyor.

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Putin: Türkiye savaş uçağında seçim hakkına sahip

AA’nın haberine göre konuya ilişkin açıklamada bulunan Putin Türkiye, NATO üyesi olarak S-400 sistemleri ile ‘en gelişmiş ve sınıfında dünyanın en iyi sistemini almaya karar verdiğini’ belirterek, “Savaş uçağı temini noktasında Türkiye seçim yapma hakkına sahip. Fiyat ve kalite unsurlarını dikkate alarak ulusal çıkarlarını gözetecektir. Sayın Erdoğan’a baskı araçlarını kullanarak sonuç elde etmek çok zor. Aksine bu, Erdoğan’ı daha da cesaretlendirecektir” dedi.

Tasarıda F-35 de var

ABD’deki tasarı, raporun sonucuna göre onaya tabi olacak silah sistemlerini, F-35 tipi beşinci nesil savaş uçağı, Patriot hava savunma sistemleri, Chinook tipi ağır nakliye helikopteri, AH-1 tipi Kobra ve H-60 Black Hawk tipi helikopterleri ile F-16 uçakları diye sıralıyor.

ABD’li yetkililer bir süredir Rusya’dan S-400 füze alımı başta olmak üzere Türkiye’nin askeri politikalarına ilişkin sıkıntılarını yüksek sesle dile getirmeye başlamıştı.