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Putin ve Trump uzlaştı: Suriye’de tüm tarafları içeren bir siyasi çözüm bulunmalı

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ABD ve Rusya liderleri, Suriye’de askeri çözümü dışlayan ve tüm tarafları içeren bir siyasi çözümde uzlaştı.

İkili Vietnam’da buluştu. Fotoğraf: Reuters

Vietnam’daki Aya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesinde bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ortak bir bildiri yayınladı.

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Kremlin’in duyurduğuna göre bildiri ana maddeleriyle şöyle:

– IŞİD’e karşı ortak mücadele sürdürülmeli.

– Suriye’nin egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğü korunmalı.

– Cenevre görüşmelerine tüm taraflar katılmalı.

– Sorun askeri yoldan çözülemez.

PYD meselesi?

Suriye’deki taraflardan biri de PYD. PYD’ye bağlı YPG’nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri halen Suriye ordusu dışında IŞİD’e karşı mücadele veren en etkin güç. DSG son olarak IŞİD’in ülkedeki kalesi Rakka’yı ele geçirmişti. Halihazırda Suriye’nin yaklaşık yüzde 20’si PYD’nin denetiminde.

Rusya, Türkiye’nin ‘terör örgütü’ saydığı PYD’nin de masada yer alması gerektiğini savunuyor. ABD ise PYD’nin sürece dahil edilmesine ilişkin ‘bekle gör’ politikası yürütüyor.

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