Putin ve Ruhani’den Erdoğan’a: İdlib’de militanlara müsamaha gösterilmemeli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’den uyarı geldi. İki lider de İdlib’de militanlara müsamaha gösterilmemesi gerektiğini vurguladı.

Fotoğraflar: Reuters

Erdoğan ve Putin, 17 Eylül 2018’de, Rusya’nın Soçi kentinde İdlib mutabakatına varmıştı. Buna göre Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib’de tüm tarafların silah bırakacağı 15-20 kilometre derinliğinde bir tampon bölge oluşturulması kararlaştırılmıştı. Rusya’nın, bölgeye yönelik operasyonunu askıya alması karşılığında Türkiye’nin bölgedeki cihatçı örgütlerle ılımlı muhalifleri 15 Ekim’e kadar ayırması ve ‘tüm radikal terörist gruplar’ın söz konusu bölgeden çıkarılması öngörülmüştü.

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Mutabakat için verilen mühlet rağmen aşılmasına rağmen Türkiye, ABD ve diğer ülkelerin terörist olarak tanıdığı Heyet Tahrir Şam’ın (HTŞ, eski el Nusra) bölgeden ağır silahlarını çekmedi. Hatta son olarak HTŞ, Türkiye destekli Ulusal Kurtuluş Cephesi’ni yenilgiye uğratarak İdlib’in kontrolünü ele geçirdi.

Rusya askeri adım atılmasını istiyor

Bugünkü toplantıda konuşan Ruhani eski El Nusra savaşçılarının ‘sadece isim değiştirerek’ işin içinden sıyrılmayacağını söyledi. Putin ise askeri adım atılmasını istedi.

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Üç lider Suriye’nin geleceğini ele almak üzere Rusya’nın Soçi kentinde bir kez daha biraraya geldi.

Evsahibi Putin şunları söyledi: “Suriye’nin kuzeydoğusundaki güvenlik problemleri, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı içerisinde çözülmeli. İdlib’de gerginliğin azaltılması konusunda anlaşmamız gerekiyor. Bu da teröristlerin varlığına katlanmamız gerektiği anlamına gelmiyor.”

Ruhani ise İdlib’in eski Nusra Cephesi savaşçılarından temizlenmesi için çaba gösterilmesini desteklediğin söyledi. İran lideri bu yöndeki çabaların artırılması için vaktin geldiğini düşündüğünü de ifade etti.