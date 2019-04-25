Putin ve Kim Jong-un ilk kez görüştü: K. Kore’den ABD’ye ‘Sen yoksan Rusya var’ mesajı

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilk kez bir araya geldi. Görüşme, ABD Başkanı Donald Trump’la nükleer konusunda anlaşamayan Kim Jong-un’un Rusya’dan destek arayışı olarak yorumlanıyor.

Fotoğraf: Reuters

BBC’deki habere göre Putin misafirini karşıladıktan sonra yaptığı açıklamada, iki ülkenin geçmişten gelen bağlarına dikkat çekerek, Kore Yarımadası’ndaki tansiyonun düşmesine yardımcı olmak istediğini söyledi. Rusya lideri, “Rusya’ya ziyaretinizin Kore Yarımadası’ndaki sorunları nasıl çözebileceğimizi daha iyi anlamamıza katkı sağlayacağından eminim” dedi.

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Kim Jong-un ise bu buluşmanın uzun zamandır dost olan iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendireceğini umduğunu söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Kremlin’in Kuzey Kore’nin nükleer programı ve ABD’nin yaptırımlarına ilişkin meselenin askıya alınmış altılı görüşmelerle çözülebileceğini düşündüğünü söyledi. 2003’te başlayan görüşmelere Kuzey ve Güney Kore, Çin, Japonya, Rusya ve ABD katılıyordu.

Şubatta, ülkesinin nükleer programını sonlandırması karşılığında ABD’nin yaptırımları kaldırması konusunda Trump’la görüşmelerinden sonuç alamayan Kim Jong-un’un, Rusya’ya, yaptırımların kalkması konusunda destek için baskı yapması bekleniyor.

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Analistler, ayrıca, Kim Jong-un’un, ülkesinin ekonomik geleceğinin sadece ABD’nin eline olmadığı mesajını vermek istediğine işaret ediyor. Görüşme sayesinde Rusya cephesi için ise ‘Kore Yarımadası söz konusu olduğunda önemli bir oyuncu’ olduğu mesajını verme şansı doğuyor.