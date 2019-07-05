Putin uyardı: Militanlar İdlib’den Libya’ya geçiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, militanların Suriye’nin İdlib vilayetinden Libya’ya geçmesinden endişe duyduğunu ve Libya’daki durumunun kötüye gittiğini belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Libya son dönemde başkent Trablus’taki hükümet ile ülkenin doğusu dahil büyük kısmını elinde bulunduran Halife Hafter’e bağlı güçler arasında devam eden savaşla gündemde.

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Türkiye Trablus’taki hükümeti desteklerken, başkente askeri mühimmat göndermişti.

Putin, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüştükten sonra Roma’da düzenlenen basın toplantısında, Moskova’nın Libya’da savaşan tarafların ateşkesi kabul etmesini, görüşmeler yapmasını ve ülke sorunlarını çözmek için uygun bir siyasi sürece girmesini istediğini söyledi.

Son olarak, Hafter’e bağlı Doğu Libya Güçleri Türk uçak ve gemilerini ‘düşman güç’ ilan edip Türk askeri birliklerine saldıracağını duyurmuştu. Daha sonra Türkiye’ye ait bir insansız hava aracını vuran Hafter’e bağlı güçler, Türk vatandaşı altı denizciyi alıkoymuş, Türkiye’nin sert açıklamaları sonrası serbest bırakmıştı.

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Libya, fakirlik ve savaştan kaçan Afrikalı göçmenlerin Avrupa’ya geçmek için kullandığı en önemli güzergahlardan biri. Ancak İtalya’nın son zamanlarda aldığı katı önlemlerle göçmenlere ülke kapılarını kapatması, iç savaş içerisindeki Libya’da bu göçmenlerin kapanda kalmasına yol açıyor.

İdlib mutabakatı

Geçen yıl Türkiye ile Rusya arasında varılan anlaşmaya göre İdlib bölgesinde, ‘askerden ve cihatçı gruplardan arındırılmış çatışmasızlık bölgeleri’ kurulmuş, Türkiye ve Rusya, bu bölgelerdeki ihlalleri önlemek için askeri personel görevlendirmişti. Ancak mutabakat için verilen süre aşılmasına rağmen cihatçı gruplar bölgeden çekilmemiş, Suriye hükümeti de cihatçı militanların sık sık ‘çatışmasızlığı’ ihlal ettiğini öne sürerek, bölgeye saldırlarını sıklaştırmıştı.