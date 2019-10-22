Erdoğan: YPG 30 kilometre çekilecek; 10 kilometre derinlikte Türk-Rus devriyesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Soçi kentindeki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’nin Suriye sınırındaki güvenlik kaygılarını anladıklarını belirterek, Suriye hakkında aldıkları ‘çok önemli ve dönüm noktası niteliğindeki’ kararın iki ülkenin dışişleri bakanları tarafından açıklanacağını söyledi.

Toplantıda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise Türkiye ve Rusya arasında varılan mutabakatı bir ‘muhtıra’ haline getirdiklerini belirterek, bu muhtıraya göre YPG’nin 30 kilometre öteye çekileceğini, Barış Pınarı Harekatı’nın gerçekleştiği bölgenin doğusunda ve batısında 23 Ekim saat 12’den itibaren 10 kilometre derinliğinde Türk-Rus ortak devriyesinin başlayacağını açıkladı.

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İki liderin ardından konuşan Türkiye ve Rusya dışişleri bakanları, Mevlüt Çavuşoğlu ve Sergey Lavrov, söz konusu ‘muhtıra’yı detaylandırarak, YPG’lilerin Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nı gerçekleştirdiği yerlerin 30 kilometre ötesine çıkarılacağını açıkladı. Türkiye’nin harekatı dışında kalan bölgelerde de 10 kilometre derinliğindeki alanda, Türkiye ve Rusya’nın ‘ortak devriyesi’nin, 23 Ekim saat 12’den itibaren, gerçekleştirileceğini açıkladı. Dışişleri bakanları, ayrıca YPG’nin Menbiç ve Tel Rıfat’tan silahlarıyla birlikte çıkarılacağını da bildirdi.

Erdoğan ve Putin, uzun süren görüşmelere başlamadan önce. Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı

Erdoğan ve Putin, bugün öğleden sonra Devlet Başkanlığı Rezidansı’nda ikili görüşme yaptı. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı.

Görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

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Putin: Türkiye’nin milli güvenliğini temin etmek için attığı adımları anlıyoruz

Toplantıda ilk konuşmayı yapan Putin, özetle şöyle dedi: “Türkiyenin milli güvenliğini temin etmek için attığı adımları anlayışla karşılıyoruz. Terörün ve etnik çatışmaların artmasıyla ilgili taşıdığınız endişeleri biz de paylaşıyoruz. Son zamanlarda bu çatışmalar körükleniyordu. Önemli olan terör örgütlerinin bu anlaşmazlıktan yararlanmaması. Bu örgütlerin arasında DAEŞ (IŞİD) var. Bu örgütün militanları bölgede tutuldukları cezaevinden kaçma teşebbüsünde bulundu.”

Putin, ‘Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyduklarını’ belirterek, “Türklerle bu esasta görüşme yapıyoruz” dedi.

Suriye’deki Kürtlerin durumuna da değinen Vladimir Putin, ‘Suriye hükümeti ile Kürtler arasındaki kapsayıcı diyalogla Kürtlerin hak ve hukuklarının sağlanabileceğini’ belirtti.

Putin, Suriye’deki iç savaşın durumunun da Birleşmiş Milletler kararlarının çerçevesinde atılacak adımlara bağlı olduğunu da bildiren Putin, Astana’da daha önce varılan mutabakatla bu çerçevede yeni anayasa komitesi üzerinde çalışıldığını da belirtti ve bu komitenin 29-30 Ekim’de Cenevre’de ilk defa toplanacağını vurguladı.

Putin, Türkiye’deki Suriyeli göçmenlerin de olabildiğince çabuk vatanlarına dönmelerini desteklediklerini ve bu sayede Türkiye’nin yükünün hafifleyeceğini, bunun için uluslararası kuruluşların göçmenlerin dönüşü konusunu desteklemelerini beklediklerini de söyledi.

Putin, bu fırsattan yararlanarak ikili ilişkileri de ele aldıklarını, 25,5 milyon dolara ulaşan ticaret hacmi, Rus bankalarının Türkiye’deki faaliyetleri ve ticari anlaşmaların ulusal paralarla yapılması konusunu da görüştüklerini bildirdi.

Putin, konuşmasının sonunda, Suriye’deki durum ile ilgili olarak ‘uzun bir çalışma’ yaptıklarını ve ‘çok önemli bir karar aldıklarını’ söyledi. Putin, söz konusu kararı ‘çok önemli dönem noktası’ olarak niteleyerek, iki ülkenin dışişleri bakanları tarafından açıklanacağını bildirdi.

Erdoğan ve Putin, ‘Soçi Muhtırası’nı açıkladıkları basın toplantısı sonrasında. Fotoğraf: Reuters

Erdoğan, YPG’nin sınır boyunca ‘güvenli bölge’ dışına çıkarılacağını açıkladı

Putin’in ardından söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Barış Pınarı Harekatı’nın amacının Suriyeli sığınmacıların geri dönüşünü sağlamak olduğunu vurgulayarak, hiç bir zaman Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinde gözü olmadığını belirtti. Erdoğan, sözü Türkiye’de bulunan Suriyelilerin geri dönüşüne getirerek, “Artık bu kardeşlerimizin vatan hasretini dindirecek adımları atmamız gerekiyor. Barış Pınarı Harekatı’nın diğer önemli hedefi işte budur” dedi.

Erdoğan, daha sonra Putin ile mutabakata vardıkları ‘Soçi Muhtırası’nın ana başlıklarını açıkladı.

Söz konusu muhtıraya göre, ‘Türkiye ve Rusya’nın, Suriye topraklarında ayrılıkçı hiç bir gündeme izin vermeyeceğini’ belirten Erdoğan, YPG’nin Barış Pınarı Harekatı bölgesinden 30 kilometre uzağa çekileceğini, harekat bölgesi dışında kalan doğu ve batıdaki alanlarda, Türkiye ve Rusya’nın 23 Ekim saat 12’den itibaren başlayacak 150 saatin sonunda 10 kilometre derinlikte birlikte devriye gezeceklerini açıkladı.