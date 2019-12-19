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Yaramazlara biraz batar!

Putin: Türkiye ile Libya konusunu görüşeceğim

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Önümüzdeki günlerde Türk heyeti ile Libya konusunu Moskova’da görüşeceğim” dedi.

Türkiye ile Libya’nın uluslararası toplumca tanınmış hükümeti arasında güvenlik ve askeri işbirliği alanlarını kapsayan ‘Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası’ 27 Kasım’da imzalanmıştı. Libya ile yapılan anlaşmayı ‘Sevr’in tersyüz edilmesi’ olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, asker gönderilmesine ilişkin, “Böyle bir davet, böyle bir talep Libya tarafından Türkiye’ye gelecek olursa, nasıl bir inisiyatif üstleneceğimize dair, ülkemiz bunun kararını verecektir” demişti. Yunanistan ise bu anlaşmaya ‘hukuksuz olduğu’ gerekçesiyle tepki göstererek BM’ye itirazda bulunmuştu.

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Moskova’da düzenlenen yıllık basın toplantısında konuşan Putin, Libya’daki çatışmalara son verilmesini ve savaşan tarafların görüşmelere başlamasını istediğini söyledi.

Moskova ve Ankara, Libya’da 2014 yılında başlayan çatışmada farklı tarafları destekledi.

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