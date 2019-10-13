Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Suriye’ye meşru hükümete destek vermek için girdik, bilhassa meşru hükümete, bunun altını çizmek istiyorum” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Russia Today (RT), El-Arabiya ve Sky News Arabia televizyonlarına bir röportaj veren Putin, Suriye topraklarında bir ‘sözde terör devleti’ kurulmasına izin veremeyeceklerini ifade etti.

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Putin şunları söyledi: “Bunun sonrasında bölgedeki militanların şeffaf sınırlara ve vizesiz rejime sahip olduğumuz eski SSCB ülkelerine akın etmesine, militanların o ülkelerden Rusya topraklarına sızmaya başlamasına izin veremezdik. Bunları yaşadık ve Kuzey Kafkasya’daki ve diğer çeşitli gelişmeler nedeniyle bunların nelere yol açabileceğini biliyoruz. Tüm bunlar, meşru Suriye hükümetine destek verme kararı almamızda önemli etken oldu.”

‘İç siyasi ihtilaflar yalnızca siyasi metotlarla çözülebilir’

Putin, Suriye Anayasa Komitesi’nin kurulmasında ısrar ettiklerini ve komitenin kurulmasından çok memnun olduğunu ifade ederek, Rusya’nın sadece meşru hükümete yardım etmediğini ve iç siyasi ihtilafların yalnızca siyasi metotlarla çözülebileceğini söyledi.

Putin, Suriye’nin Arap Birliği’ne dönme vaktinin geldiğini sözlerine ekledi.