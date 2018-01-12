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Yaramazlara biraz batar!

Putin söylentileri yalanladı: Hmeymim saldırısının arkasında Türkiye yok

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’deki Hmeymim üssüne yönelik saldırıdan Türkiye’yi sorumlu tuttuklarına yönelik söylentileri yalanladı.

Rusya’nın Suriye’deki askeri konuşlanmasının merkezi Hmeymim Hava Üssü’ne 4 Ocak’ta 13 insansız hava aracıyla düzenlenen saldırı Rus hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilmişti. Uydu navigasyonuyla organize edilen saldırının cihatçıların bilgi ve yeteneklerini aştığını belirten Rus makamları işin içinde başka bir gücün olabileceğini dile getiriyordu. Ayrıca insansız hava araçlarının Türkiye’nin desteklediği muhaliflerin yerleştiği bölgeden havalandığı belirtiliyordu.

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Suriye konusunda son dönemde yaşanan görüş ayrılıkları bu bilgilerle birleşince, Rusya’nın saldırıdan Türkiye’yi sorumlu tuttuğu yönünde söylenti çıkmıştı.

Erdoğan’le telefonda görüşmesinden sonra Rus gazetecilere bilgi veren Putin bu söylentileri şu sözleriyle açığa düşürdü:  “Olayın arkasında Türkiye yönetiminin olmadığını biliyoruz. Ayrıca bu provokasyonun kim tarafından organize edildiğini de çok iyi biliyoruz.”

Putin insansız hava arazlarına el yapımı görüntüsü vermek için ustaca kamuflaj tekniklerinin uygulandığı bilgisini vererek, “Bu provokasyonun büyük hazırlıklarla organize edildiğini söyleyebilirim” diye konuştu.

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