Putin nükleer silah anlaşması INF’yi askıya aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, silah yarışını kontrol altında tutmak için ‘Soğuk Savaş’tan bu yana yürürlükte olan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nın (INF) askıya alınmasını öngören tasarıyı imzalayarak yasalaştırdı.

Fotoğraf: Reuters

Sputnik’te yer alan habere göre Rusya’nın bu kararı ABD’nin 2 Şubat’ta anlaşmadan çıkması üzerine alındı. ABD, anlaşmadan çıkışına Rusya’nın anlaşmayı ihlal ettiği iddiasına bağlamış, Rusya ise iddiayı reddetmişti.

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Putin, “Bazı devletlerin çok kutuplu dünyayı kabul etmeye isteksiz olması stratejik istikrara zarar veriyor” dedi.

Rusya’nın güvenliği tehlikeye girdiği durumda askeri önlemlerle yanıt vereceğini belirten Putin, müttefikleriyle kuracağı diyaloglarda seçici bir yaklaşım izleyeceklerini söyledi.

Rus lider şöyle devam etti: “NATO üye devletlerinin gelecek aylarda formüle edecekleri kararlar üzerinde çalışacağız. Her seçeneğe açığız. Avrupa Atlantik bölgesindeki askeri ve siyasi durumda yaşanacak muhtemel bir komplikasyonun sorumlusu INF’yi yok eden bir politika izlemiş olan ABD ve NATO’daki müttefikleridir.”