Putin: Lokantaya davet edecektiniz, Erdoğan: Ettim, Putin: Ama Rus eti olacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan ikili görüşmeye ‘et‘ diyaloğu damga vurdu. Putin, Türkiye’nin ülkesinden et ithal etmesi talebini Erdoğan’ın kendisini Rus eti satan lokantada yemeğe davet etmesi gerektiğini gündeme getirerek esprili bir şekilde dile getirdi.

10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) zirvesi için Güney Afrika’da bulunan Erdoğan dün Rusya ve Çin devlet başkanlarıyla ikili görüşmeler yaptı.

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Erdoğan’ın Putin’le görüşüme heyetinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile MİT Başkanı Hakan Fidan yer aldı.

Erdoğan: Dayanışmamız kıskandırıyor

Görüşme öncesi Erdoğan iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin önemini anlatırken “100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimiz var. Bu gidişle bu hedefi de yakalayacağımıza inanıyorum çünkü bu konuda bir inanmışlığımız var. Turizmde gayet güzel gelişmeler söz konusu. Öyle zannediyorum ki bu yıl hakikaten 6 milyon gibi bir turist (Rusya’dan)noktasında Türkiye’yi ziyaret edecek. Tüm bunlarla beraber aramızdaki her türlü dayanışma birilerini de gerçekten kıskandırıyor”dedi.

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Putin de iki ülke arasındaki ilişkilerin artmasından memnun olduğunu dile getirirken “Çeşitli krizlerin üstesinden gelinmesi konusunda ilişkilerimiz her daim devam edecek” diye konuştu.

Daha sonra iki lider arasında ilginç diyalog gelişti…

Putin: “Hani beni lokantaya davet edecektiniz?”

Erdoğan: “Ettim, bekliyorum.”

Putin: “Ama şu konuda anlaşmıştık, et ürünlerimizi ülkeye alacaksanız o zaman bu lokantada Rus etleri olacak.”

Erdoğan: “Ben memnuniyetle sizleri öncelikle bekliyorum. Dönüşten sonra bu işi halledersek iyi olur, fazla geciktirmeyelim.”

Görüşme bu diyalogdan sonra basına kapalı sürdü.