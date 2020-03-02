Putin: Kimsenin bize karşı savaşmak istemeyeceği koşulları yaratacağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın kimseyle savaşa girmeyi planlamadığını söyledi.
Putin’in ifadeleri TASS haber ajansındaki söyleşisinde yer aldı.
Putin söyleşisi 20 Şubat’tan beri bölümler halinde yayınlanıyor. Putin’in bugünkü açıklamaları altıncı bölümde yer aldı.
Rus devlet başkanı, “Kimsenin bize karşı savaşmak istemeyeceği koşulları yaratacağız” dedi.
Putin söyleşinin devamında savunma harcamalarından ve Rus ordusunun sahip olduğu saldırı kapasitesinden bahsetti.
Suriye’de hasım tarafları destekleyen Türkiye ile Rusya arasındaki gerilim, Şam yönetimine bağlı Rusya’nın desteklediği güçlerin geçen hafta düzenlediği saldırılarda 34 Türk askerinin hayatını kaybetmesinin ardından yükselmişti.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 5 Mart’ta Rusya’nın başkenti Moskova’da Putin ile bir araya gelecek.