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Putin, iktidarını uzatmak için hükümeti değiştirdi: Rusya’nın yeni başbakanı Mişustin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kararnameyle Mihail Mişustin’i başbakanlığa atadı.

Mihail Mişustin. Fotoğraf: Reuters

Putin, dün anayasa değişiklikleri önermiş ve Başbakan Dimitri Medvedev ve kabinenin istifa etmesinin ardından Mişustin’i başbakan adayı olarak göstermişti.

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Rusya parlamentosunda çoğunluğa sahip Birleşik Rusya Partisi, resmi parlamento oylaması öncesinde Mişustin’in başbakanlık adaylığını oybirliğiyle kabul etmişti.

53 yaşındaki Mişustin, 2010 tarihinden itibaren Federal Vergi Servisi başkanlığını yürütüyordu.

Reuters’in haberine göre Putin’in görev süresini uzatmak için anayasa değişikliklerine gitmesi ve hükümeti değiştirmesi, ‘Ocak Devrimi’ olarak adlandırılıyor. Reuters’e göre Rusya siyasetine yön verenlerin çoğu, söz konusu anayasa değişiklikleriyle Putin’in, ‘ömür boyu’ başkanlık yapmasının önünün açılabileceğini düşünüyor.

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Önerilen anayasa değişiklikleri, Putin’in iktidarda kalma süresini uzatması için kendisine imkan tanıyor.

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