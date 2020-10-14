Putin: İkinci ‘corona’ aşısını da tescilledik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ikinci Covid-19 aşısını da tescillediklerini bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Rusya’daki Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk aşı 11 Ağustos’ta tescil edilmişti.

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AA’nın haberine göre video konferans yoluyla düzenlediği toplantıda, bugün ‘sevindirici bir haber’ aldıklarını belirten Putin, “Novosibirsk’teki Vektör Araştırma Merkezi, bugün Covid-19’a karşı geliştirdikleri ‘EpiVakKorona’ adlı aşıyı tescil etti” dedi.

Uçuşlar da artıyor

Öte yandan Rusya, Covid-19 salgını nedeniyle iptal edilen bazı uluslararası uçuşları da yeniden başlatıyor. İlk sırada Sırbistan, Küba ve Japonya var.

Ayrıca Rusya’dan Belarus, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Maldivler’e sefer sayıları da karşılıklı artırıldı.