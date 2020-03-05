Erdoğan: İdlib’de yeni bir statünün oluşturulması kaçınılmaz hale gelmiştir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da İdlib konusunda düzenlenen zirvenin ardından açıklama yapıyor.

Putin: “Bu yıl içinde üçüncü görüşmemizi yaptık. İdlib’deki gergin ve hassas durumu ele aldık. Yılbaşından bu yana oradaki terör unsurları aktivitelerini artırdı. Suriye güçleri ve sivil yerleşimler ateş altında tutulmaktadır. Kritik durumlarda her zaman elde edilen mutabakatlara dayanarak her zaman uzlaşabilmeyi başarabiliyorduk. Çözümler üretebiliyorduk. Bugün de öyle oldu. Bugün ülkelerimizi Astana çerçevesinde devam ettiriyoruz. Astana süreci Suriye sürecine önemli çözüm sağladı. Bugün istişareler yapıldı. Ortak bir belge hazırladık. İki ülke dışişleri bakanları bu belgeyi beyan edecekler.”

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Erdoğan: “Farklı ve aynı görüşte olduğumuz konuları görüşerek müzakere ettik. İdlib’de yeni bir statünün oluşturulması kaçınılmaz hale gelmiştir.”

Ayrıntılar gelecek…