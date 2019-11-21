‘Putin hayranı’ turizmciye başlatılan icra takibi 20 milyon liraya ulaştı

ALİ YILMAZ

İATİ Turizm Ticaret A.Ş. ile sahibi Levent Aydın hakkında başlatılan icra takibi miktarı 20 milyon liraya ulaştı.

Türkiye genelinde 4 bin 700 acenteye hizmet veren, bilet pazarında önemli bir yere sahip olan şirkete ve sahibi hakkında çok sayıda icra takibinin olduğu öğrenildi.

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15 milyon liralık haciz

Aktif Bank, 15 milyon 311 bin 806 liralık alacağı için icra takibi başlattı. Banka, borçlu şirket ve yetkilisi yanı sıra, üçüncü kişilere de haciz ihbarnameleri göndermeye başladı. Banka, İATİ’den alacaklı olduğu düşünülen da 120 firmaya haciz ihbarnamesi gönderdi. Gönderilen ihbarnamelerde, İATİ’ye ödenecek paranın kendilerine ödenmesi talep edildi.

İkinci ihbarname Akbank’ın

Benzer bir haciz ihbarnamesi de Akbank tarafından gönderildi. Banka, İATİ Turizm Ticaret A.Ş., IDMS Turizm AŞ ile şirketlerin yetkilileri Levent Aydın ile Bülent Aydın’a yönelik başlatılan 3 milyon 688 bin 249 lira için çok sayıda firmaya haciz kararı gönderdi.

Teminat tutarları yükseltildi

IATA adlı Uluslararası Taşıma Birliği’nin yeni bir ödeme sistemine (New Gen ISS) geçme kararı almasıyla, bilet satan acenteler teminat mektuplarını artırmaya başlamıştı. Teminat mektubu artırımından ilk etkilenen IATİ olmuştu.

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Devler listesinde yer alıyordu

İATİ, daha önce iflas erteleme isteyen Tez Tour’un da ortağı olan Levent Aydın tarafından kuruldu. Şirket, geliştirdiği sistemle uçak bileti satışı alanında kısa sürede pazarda en büyük paya sahip oldu. İATİ aynı zamanda bazı tur operatörlerinin Antalya’daki ‘incoming’ (yurtdışından yurtiçine tatilci getirilmesi) hizmetini veriyor. İATİ, Capital ve Fortune dergilerinin en büyük 500 firma listesine girmişti. Şirketin sahibi Levent Aydın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e olan hayranlığı ile biliniyor.