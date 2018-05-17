Putin, Esad’la görüştü: Yabancı silahlı güçler Suriye’den çıkarılmalı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad bir araya geldi.

Rusya’nın Soçi kentine bugün çalışma ziyaretinde bulunan Esad, Putin’le görüştü.

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Sputnik Türkiye’nin haberine göre Kremlin, iki liderin ‘Suriye ordusunun terörle mücadelesini ve politik süreci’ görüştüğünü açıkladı.

Açıklamaya göre Rus lideri Putin, Suriyeli mevkidaşına şunları söyledi: “Suriye ordusunun terörle mücadeledeki önemli zaferler ve başarı ve politik sürecin daha aktif aşamaya geçişi ile ilgili olarak yabancı silahlı güçlerin Suriye topraklarından çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz.”