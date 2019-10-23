Putin, ‘YPG’ye güçlü ültimatom vereceğiz, çekilmezse gereğini yaparsınız’ demiş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, “Biz YPG’ye güçlü ültimatom vereceğiz. Çekilmezse siz gereğini yaparsınız” dediği bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

İki lider dün Soçi’de bir araya gelmiş, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve Türkiye’nin ulusal güvenliği bağlamında tam mutabakat sağlamıştı.

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Açıklama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan geldi.

AA’ya konuşan bakan, “YPG/PKK kimle iş tutarsa tutsun biz gereğini yaparız” diyerek Putin’in sözlerini şöyle aktardı: “Biz YPG/PKK’ya güçlü ültimatom vereceğiz. Çekilmezse siz gereğini yaparsınız.”

Çavuşoğlu, Türkiye’nin ABD ve Rusya’yla Suriye konusunda vardığı mutabakatların tarihe geçtiğini öne sürerken dünyanın en büyük iki ülkesinin Barış Pınarı Harekatı’nın meşruiyetini kabullendiğini savundu.