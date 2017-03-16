Putin detay vermedi: Türkiye ile Suriye’de terör konusunda başka planlarımız var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ve Ankara’nın Suriye’de ‘terör’le mücadeleyle ilgili başka planları olduğunu söyledi.

Türkiye, kısa süre sonra başlayacak Rakka operasyonuna YPG’nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) katılmasına karşı çıkarken, Rusya da bilhassa Menbiç’te TSK ile DSG’nin karşı karşıya gelmemesi için sınır köylerinin Suriye ordusuna bırakılmasında arabulucuk etmişti. Devir sürerken bazı Rus askerlerin kollarında Menbiç Askeri Konseyi armasının bulunduğu görüntülenmişti.

Sputnik’te yer alan habere göre, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz’ün güven mektubunu kabul ettiği törende konuşan Putin, Ankara ile ilişkilerin kendinden emin bir biçimde normalleştiğini belirterek, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la 10 Mart’ta bir hayli başarılı bir görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmede, Türk Akımı ve Akkuyu gibi büyük enerji projelerinin gerçekleştirilmesi üzerinde özellikle duruldu” dedi.

Başka planlar

Pııtin, Ankara ile Suriye’de politik bir uzlaşma ve terörle mücadele konusunda da başka ortak planlarının olduğunu söylerken, bunların ne olduğuna ise değinmedi.

Türkiye için Suriye’de ana sorun YPG’nin varlığıyken, PYD’nin bir ofisinin bulunduğu Rusya ise Suriye ordusuyla çatışan silahlı grupları ve IŞİD’i terörist örgütler olarak görüyor.

Suriye’de Türkiye ve Rusya’nın ‘enerjik’ rolü sayesinde hükümet ile silahlı muhalifler arasında çatışmasızlık sağlandığını belirten Putin, “Türkiye’nin bunun için oynadığı rolü biliyoruz ve takdir ediyoruz. Bunlar, Suriye konusunda barış görüşmelerinin düzenlenmesine yardımcı oldu” diye konuştu.