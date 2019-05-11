Putin, buz hokeyi oynarken yere kapaklandı

Spora düşkünlüğüyle tanınan ve her zaman sağlıklı bir görüntü vermeye özen gösteren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın ünlü buz hokeyi oyuncularıyla yapılan dostluk maçında yere kapaklandı.

Kaynak: The Guardian

Eski bir KGB ajanı olan ve judodan, ata binmeye, balık tutmaktan yüzmeye çok sayıda sporda ‘usta’ olan 66 yaşındaki Putin, Rusya’nın Soçi kentinde buz hokeyi oynadı.

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Dostluk maçında piste çıkan Putin, sekiz gol attı ve onun yer aldığı takım maçı 14-7 kazandı. Ancak bir ara ayağı takılan Putin yere kapaklandı.

Her ne kadar her zaman zinde ve sağlıklı bir lider görünümünde olsa ve düşer düşmez etrafındakilerin yardımıyla ayaklansa da düşme anı dünya basınının gözünden kaçmadı!