Diken

Yaramazlara biraz batar!

Putin: Bulgaristan, ‘Türk Akımı’nı kasten yavaşlatıyor; Ukrayna üzerinden gaz ihraç edebiliriz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Bulgaristan’ı ‘Türk Akımı’ projesinin kendi topraklarından geçen kısmını kasten yavaşlatmakla suçlayarak, gerekirse Bulgaristan dışında bir alternatif bulunabileceğini söyledi.

Putin, Soçi’deki açıklaması sırasında. Fotoğraf: Reuters

Putin bu açıklamayı, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç ile yaptığı görüşmenin ardından Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki şehri Soçi’de yaptı.

Reklam

Reuters’in haberine göre Putin, ‘alternatif’ olarak Ukrayna’yı düşündüklerini belirterek, şöyle dedi: (Eskiden olduğu gibi) Ukrayna üzerinden gaz ihracatını sürdürmeye hazırız. Bu konudaki görüşmeler, Viyana’da devam ediyor, bir sır değil. Ancak Ukrayna tarafının bize bu konuda önerdiği koşullar, şimdiye kadar kabul edilebilir değildi. Bunun sadece şekilden ibaret bir tavır alma olduğunu umuyorum ve umarım, söz konusu pozisyonlarımızı (karşılıklı olarak) düzelteceğiz.”

Rus doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya iletmek için inşaatına başlanan ‘Türk Akımı’nın çıkış noktası, 2017’de Yunanistan’dan Bulgaristan’a alınmıştı.

Rusya ‘Türk Akımı’ boru hattını doğalgazla doldurmaya başladı

Çipras: ‘Türk Akımı’nın Yunanistan’dan geçmesi için uğraşıyoruz

Rusya, ‘Türk Akımı’ projesine bu yıl 3.2 milyar dolar yatırım yapacak

Gazprom endişeli: ABD’nin yaptırımları ‘Türk Akımı’ için risk

‘Türkiye pazarını öngöremiyoruz’: Rus enerji devi Türk şirketindeki tüm hisselerini sattı

‘Türk Akımı’ Türkiye’den Bulgaristan’a çıkacak: Yunanistan by-pass edildi

‘Türk Akımı’ Türkiye’den Bulgaristan’a çıkacak: Yunanistan by-pass edildi

Gazprom endişeli: ABD’nin yaptırımları ‘Türk Akımı’ için risk

Istrancalar’a ‘Türk akımı’ tehdidi: 3’üncü köprüde kesilenin iki katı ağaç kesilecek

‘Türk Akımı’ projesi, Penguen’in kapağında: Turistleri de getirmiş mi?

‘Türk Akımı’ anlaşması imzalandı: Doğalgazda indirim yapılacak

‘Türk Akımı’ kaldığı yerden devam: İlk hattın inşası 2019’da başlayabilir

Erdoğan’a göre ‘Türk Akımı’nı Rusya durdurmadı: ‘Biz rafa kaldırdık’

Gazprom bekleneni ilan etti: ‘Türk Akımı’ görüşmeleri durduruldu

SON HABERLER

Kızına ‘cinsel istismar’ suçundan 30 yıl hapis verilen baba tahliye edildi

Ankara’da kızı Z.H.K.’ye 5-8 yaşları arasında üç yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 30 yıl hapis cezasına çarptırılan C.Ö.K., İstinaf mahkemesinin kararı usulden bozması üzerine tahliye edildi. Anne A.Ş’nin avukatı Tülay Bekar, “Biz kızımıza söz vermiştik; ‘Bir daha baba sana uzanamayacak, adalet yerini buldu, bir daha mahkemede kimse seni dinlemeyecek’ demiştik. Şimdi kızımıza ne diyeceğiz toplum olarak” diyerek karara tepki gösterdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...