Putin: Bulgaristan, ‘Türk Akımı’nı kasten yavaşlatıyor; Ukrayna üzerinden gaz ihraç edebiliriz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Bulgaristan’ı ‘Türk Akımı’ projesinin kendi topraklarından geçen kısmını kasten yavaşlatmakla suçlayarak, gerekirse Bulgaristan dışında bir alternatif bulunabileceğini söyledi.

Putin, Soçi’deki açıklaması sırasında. Fotoğraf: Reuters

Putin bu açıklamayı, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç ile yaptığı görüşmenin ardından Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki şehri Soçi’de yaptı.

Reklam

Reuters’in haberine göre Putin, ‘alternatif’ olarak Ukrayna’yı düşündüklerini belirterek, şöyle dedi: “(Eskiden olduğu gibi) Ukrayna üzerinden gaz ihracatını sürdürmeye hazırız. Bu konudaki görüşmeler, Viyana’da devam ediyor, bir sır değil. Ancak Ukrayna tarafının bize bu konuda önerdiği koşullar, şimdiye kadar kabul edilebilir değildi. Bunun sadece şekilden ibaret bir tavır alma olduğunu umuyorum ve umarım, söz konusu pozisyonlarımızı (karşılıklı olarak) düzelteceğiz.”

Rus doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya iletmek için inşaatına başlanan ‘Türk Akımı’nın çıkış noktası, 2017’de Yunanistan’dan Bulgaristan’a alınmıştı.