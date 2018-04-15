Diken

Yaramazlara biraz batar!

Putin: Bu tür eylemler devam ederse uluslararası ilişkilerde kaos çıkar

Share7
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 7

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putini, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Suriye ordu tesislerine yönelik saldırısı için “Bu tür eylemler devam ederse uluslararası ilişkilerde kaos çıkar” dedi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Putin (Fotoğraf: Reuters)

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani telefonda görüştü.

Reklam

Sputnik’in aktardığına göre, Kremlin’nden görüşmeye dair yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Liderler, ABD ve müttefiklerinin Suriye topraklarına yönelik füze saldırısından sonra oluşan durumla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Bu yasadışı eylemin, Suriye’deki politik çözüm umutlarına ciddi zarar verdiği kaydedildi. Vladimir Putin, BM Antlaşması’nı ihlal eden bu tür eylemlerin devam etmesi durumunda bunun kaçınılmaz olarak uluslararası ilişkilerde kaosa yol açacağının altını çizdi.”

Trump: Suriye baskını mükemmel yürütüldü

Esad, Rus silahlarına övgüler düzdü: 1970’lerin füzeleriyle püskürttük

BM’de önergeler çarpışması: Tasarısı reddedilen Rusya’ya karşı yeni hamle

Erdoğan, Putin ve Macron’la görüştü: Gerilim daha fazla tırmandırılmamalı

Rusya’dan ABD ve müttefiklerine Suriye çıkışı: Uydurma suç, sahte hüküm ve ceza

Trump: Görev tamamlanmıştır!

Erdoğan, Putin ve Trump’la görüşmesini anlattı: Hava yumuşamış gibi


Share7
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 7

SON HABERLER

Öldürülen general Semih Terzi’nin eşi, 15 Temmuz’dan önce darbeden haberdarmış

Darbe girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen general Semih Terzi’nin eşi Nazire Terzi’ye verilen 18 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

Kararda, Silopi’den Ankara’ya gitmek isteyen Semih Terzi’nin, darbe girişiminden iki gün önce eşini arayıp Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı’nın eşine, “Annemin çok hasta olduğunu ve beni çok sevdiğini söyle” dediği ve Nazire Terzi’nin bu isteği hemen yerine getirdiği belirtildi.

Akşam Postası / 15 Nisan 2018

1- Trump: Suriye baskını mükemmel yürütüldü
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye savaşı ile ilgili yaptığı son değerlendirmede “Görev mükemmel bir şekilde yürütüldü” dedi.

Esad, Rus silahlarına övgüler düzdü: 1970’lerin füzeleriyle püskürttük

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Suriye ordu tesislerine yönelik saldırısının ardından kendisini ziyaret eden Rus milletvekillerine “Saldırıyı 1970’li yıllarda üretilen füzelerle püskürttük. Kimin silahının geri kaldığını görüyoruz” dedi. Rusya’nın açıklamasında ABD, İngiltere ve Fransa’nın cumartesi sabaha karşı yaptığı saldırıda fırlattığı 103 füzeden 71’ini Suriye hava savunma sisteminin düşürdüğü 32 füzenin hedefi […]

Türkiye, sentetik uyuşturucu ölümlerinde Avrupa’da bir numara

Avrupa Uyuşturucu ve Bağımlılığı İzleme Merkezi’ne (EMCDDA) göre Türkiye, sentetik uyuşturucular nedeniyle yaşanan ölümlerde Avrupa’da ilk sırada. Geçen yıl Türkiye’de 580 kişi, ucuz ve kolay temin edilebilen Bonzai adlı uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetti. 

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...