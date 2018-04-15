Putin: Bu tür eylemler devam ederse uluslararası ilişkilerde kaos çıkar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putini, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Suriye ordu tesislerine yönelik saldırısı için “Bu tür eylemler devam ederse uluslararası ilişkilerde kaos çıkar” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani telefonda görüştü.

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Sputnik’in aktardığına göre, Kremlin’nden görüşmeye dair yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Liderler, ABD ve müttefiklerinin Suriye topraklarına yönelik füze saldırısından sonra oluşan durumla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Bu yasadışı eylemin, Suriye’deki politik çözüm umutlarına ciddi zarar verdiği kaydedildi. Vladimir Putin, BM Antlaşması’nı ihlal eden bu tür eylemlerin devam etmesi durumunda bunun kaçınılmaz olarak uluslararası ilişkilerde kaosa yol açacağının altını çizdi.”