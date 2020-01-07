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Yaramazlara biraz batar!

Putin, Beşiktaş’ta otele yerleşti: Erdoğan ile Suriye ve Libya sorunlarını da görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılmak üzere İstanbul’a geldi. Putin Beşiktaş’ta bulunan bir otele yerleşti. Putin’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Suriye ve Libya’daki gelişmeler başta olmak üzere uluslararası sorunları ele alacakları bildirildi.

Fotoğraf: TASS

Putin bu sabah, Suriye’nin başkenti Şam’ı ziyaret ederek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la görüşmüştü.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Suriye’deki temaslarının ardından saat 21:00 sıralarında İstanbul’a geldi. Yarın Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılacak olan Vladimir Putin, Beşiktaş’ta bulunan bir otele yerleşti.

Rus TASS haber ajansı, Putin ve Erdoğan arasında, Rus-Türk işbirliğinin daha fazla geliştirilmesi ve başta Suriye ve Libya olmak üzere uluslararası sorunların ele alınmasının beklendiğini bildirdi.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, Putin ile aynı saatlerde Moskova’dan TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılmak üzere Türkiye’ye geldi.

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