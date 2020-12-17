Putin: Bazı konularda anlaşamasak da Erdoğan sözünün eri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile her zaman aynı fikirde olmadığını, ancak Erdoğan’ın her zaman sözünü tuttuğunu söyledi.

Fotoğraf: DHA

Bugün düzenlenen yıllık basın toplantısında konuşan Putin, Erdoğan hakkında şu ifadeleri kullandı: “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben olayları sık sık farklı görüyoruz, hatta bazı konularda karşıt görüşlerimiz var ama sözünün eri bir adam. Bir şeyin ülkesi için faydalı olduğuna inanıyorsa, bunun peşinden gidecektir.”

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Putin, ‘öngörülebilirlik faktörünün, bu bağlamda kiminle uğraştığınızı anlamada çok önemli olduğunu’ da belirtti.

‘Navalniy zehirlemeye değmezdi’

Putin, ‘Rus devlet ajanlarının muhalif politikacı Aleksey Navalniy’i zehirlediğine ilişkin haberlerin’, kendisini itibarsızlaştırma adına ABD destekli bir komplonun parçası olduğunu öne sürdü.

Navalniy’nin ‘bir hedef olabilecek kadar önemli biri olmadığını’ savunan Putin, onun ABD istihbaratının desteğini aldığını öne sürdü.

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Putin, bu nedenle Rus güvenlik ajanlarının onu izlemesinin doğru bir hamle olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: “Ama bu kesinlikle zehirlenmesi gerektiği anlamına gelmez. Ona kimin ihtiyacı var? Biri onu zehirlemek isteseydi, bunu başarırdı.”

Putin’in önde gelen eleştirmenlerinden biri olan Navalniy, ağustos ayında, bir uçuş sırasında fenalaşmış, Almanya’da tedavi edilmişti.

Üç Avrupa ülkesindeki laboratuvarlarda yapılan testler, Navalniy’nin Sovyet yapımı bir sinir gazıyla zehirlendiğini ortaya koymuştu.

Rusya bütün iddiaları reddetti ve ortada kanıt olmadığını savundu.