Pusetten düşen Eymen bebek hayatını kaybetti

Gaziantep’te, pusetten düşerek ağır yaralanan altı aylık Eymen Ekici, bir haftalık yoğun bakım mücadelesini kaybetti.
AA’nın haberine göre Eymen Ekici, geçen hafta pazartesi günü, Onatkutlar Mahallesi’ndeki evlerinde pusetten düştü.
Başına aldığı darbe ile yaralanan bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste yapılan müdahale sonrası yoğun bakım ünitesine alınan minik Eymen, bu sabah doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Ölümü ile ailesini yasa boğan Eymen bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.