Pülümür Çayı’nda bulunan erkek cesedi öğretmen Yılmaz’a ait

Pülümür Çayı’nda bulunan erkek cesedinin PKK tarafından kaçırıldığı öne sürülen öğretmen Necmettin Yılmaz’a ait olduğu ortaya çıktı.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Çiftçibaşı köyünde görev yapan Yılmaz’ın aracı Erzincan-Tunceli yolunda seyir halindeyken önü kesildikten sonra taranmış, 19 Haziran tarihinden bu yana öğretmenden haber alınamamıştı.
PKK saldırısı olduğu belirtilen olaydan sonra Yılmaz’ın öldürüldüğüne ilişkin haberler çıkmıştı.
İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılan DNA eşleşmesinde cesedin Yılmaz’a ait olduğunun kesinleştiği belirtildi.