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Pülümür Çayı’nda bulunan erkek cesedi öğretmen Yılmaz’a ait

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Pülümür Çayı’nda bulunan erkek cesedinin PKK tarafından kaçırıldığı öne sürülen öğretmen Necmettin Yılmaz’a ait olduğu ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Çiftçibaşı köyünde görev yapan Yılmaz’ın aracı Erzincan-Tunceli yolunda seyir halindeyken önü kesildikten sonra taranmış, 19 Haziran tarihinden bu yana öğretmenden haber alınamamıştı.

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PKK saldırısı olduğu belirtilen olaydan sonra Yılmaz’ın öldürüldüğüne ilişkin haberler çıkmıştı.

İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılan DNA eşleşmesinde cesedin Yılmaz’a ait olduğunun kesinleştiği belirtildi.

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