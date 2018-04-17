Pulitzer Ödülleri: New York Times, #MeToo, Reuters, Kendrick Lamar

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Her yıl ABD’de verilen Pulitzer Ödülleri’nin sahipleri belli oldu.

1917’den beri düzenlenen ve 14’ü gazetecilik olmak üzere, öne çıkan edebiyat, tiyatro ve müzik eserlerini toplam 21 dalda değerlendiren Pulitzer Ödülleri, New York’taki törende sahiplerini buldu.

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Deutsche Welle’nin haberine göre, The New York Times ve The New Yorker, Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein’a yönelik iddialarla başlayan cinsel taciz vakalarını ortaya çıkardıkları gerekçesiyle gazetecilikte ‘kamu hizmeti’ kategorisinde ödüllendirildi.

Skandalın ortaya çıkmasından sonra yayılan #MeToo hareketi, dünya çapında benzer tacizlere maruz kalan kadınların seslerini yükseltmelerini sağlamış ve sorunun boyutlarını ortaya koymuştu.

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‘Uluslararası habercilik’ kategorisinde Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin uyuşturucuyla mücadele politikası kapsamında ülkede devlet güdümünde yaşanan ölümleri yansıtan Reuters ödülün sahibi oldu. Reuters ayrıca Myanmar’daki Rohinya Müslümanlarının karşı karşıya kaldığı şiddeti belgelemesiyle ‘fotoğraf’ dalında da ödüle layık görüldü

‘Açıklayıcı habercilik’ dalında ise ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika sınırında inşa etmeyi planladığı duvarla ilgili olarak metin, video, podcast, sanal gerçeklik mecralarında birçok farklı bakış açısı ile zenginleştirdikleri içerikleri dolayısıyla Arizona Republic ve USA Today bu kategoride ödülün sahibi oldu.

‘Son dakika fotoğrafı’ kategorisinde ödül ise ABD’nin Charlottesville kentinde ırkçılığa karşı bir yürüyüşte kalabalığın arasına dalan otomobilin insanlara çarpma anını yakalayan The Daily Progress adına Ryan Kelly’nin oldu.

Sanat alanındaki kategorilerde, ‘en iyi kurgu’ dalında Andrew Sean Greer’ın Less isimli romanı ödülü alırken, ‘en iyi tiyatro oyunu’ dalında Martyna Majok’un ‘Cost of Living’ eseri birinci oldu.

Müzik kategorisinde de Kendrick Lamar’ın ‘DAMN’ isimli albümü ödülün sahibi oldu.