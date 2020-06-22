Puhu yavrusu satana 26 bin, şahin avlayanlara 8 bin lira ceza

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde, iki puhu (baykuşgiller familyasına ait en iri baykuş türü) yavrusunu satmak istediği belirlenen dört kişiye toplam 26 bin 248 lira idari ceza uygulandı. Sivas’ta şahin avlamanın bedeli ise 8 bin lira oldu.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre iki yavrunun satılmak istendiği ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri, söz konusu kişilerle irtibata geçti. Alıcı gibi davrandı ve yavrular için 4 bin liraya anlaşmaya vardı.

Reklam

İlçe kırsalında yapılması planlanan alışveriş sırasında jandarma, Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle dört kişiyi gözaltına aldı.

Kuşlar, müdürlük tarafından koruma altına alındı.

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde ise şahin avladıkları tespit edilen iki kişiye 8 bin lira para cezası uygulandı.

Reklam

Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki av koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında, kaçak avlanan iki kişiyi yakaladı.