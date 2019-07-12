‘Pucca’ya uyuşturucuyu özendirme suçundan beş yıl 10 ay hapis cezası

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda “Uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği” iddiasıyla yargılanan ‘Pucca’ lakaplı Pınar Karagöz, beş yıl 10 ay hapis ve 66 bin 666 lira para cezasına çarptırıldı.

Tutuksuz yargılanan sanık Karagöz’ün katılmadığı İstanbul Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçunu işlemediğini söyleyen sanık avukatı Ali Furkan Tatlı, “Suçun oluşması için özendirme kastı gerekir. Hatta uyuşturucu karşıtı twitler atmıştır. İfade özgürlüğü kapsamında müvekkilimin kişisel hakları zedelenmektedir. Beraatini talep ederiz” dedi.

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Mahkeme kısa bir aradan sonra kararını açıkladı. Mahkeme, Pucca olarak tanınan Pınar Karagöz’ü “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme” suçundan yedi yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme, cezayı iyi halden beş yıl 10 aya düşürdü.

Mahkeme ayrıca sanık Karagöz’ü 3 bin 333 gün adli para cezası karşılığı 66 bin 660 lira adli para cezasına çarptırdı.