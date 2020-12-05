PTT’den iki özel gün zarfı: Dünya Toprak Günü ve Bilecik Mülakatı’nın 100’üncü Yılı anısına

PTT AŞ, Dünya Toprak Günü ve Bilecik Mülakatı’nın 100’üncü Yılı dolayısıyla hazırladığı özel gün zarflarını tedavüle çıkardı.
AA’nın PTT’nin açıklamasından aktardığına göre bugün tedavüle sunulan özel gün zarfları 5 lira bedelle www.filateli.gov.tr adresinden, filateli cep uygulamasından ve PTT iş yerlerinden satın alınabilecek.
Zarfları posta damgasıyla talep eden alıcılara, altı ay içinde satın alınması halinde zarflar filateli internet adresinden posta damgalı olarak gönderilebilecek.
Müşterilerin hazırlayacağı filatelik ürünler için özel tarih ve posta damgası talepleri, üç ay içinde kuruma iletildiği takdirde karşılanacak.