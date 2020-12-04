Diken

Yaramazlara biraz batar!

PTT şubesinde soygun: Gişe görevlisine silah doğrultarak kasadaki 8 bin lirayı alıp kaçtılar

Bursa’nın Osmangazi içesindeki PTT şubesine giren iki kişi silah tehdidiyle yaklaşık 8 bin lirayı alarak kaçtı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Adnan Menderes Mahallesi’ndeki bir PTT şubesine giren, henüz kimliği belirlenemeyen iki kişi, gişe görevlisine silah doğrultarak kasadaki paraları istedi.

Reklam

Kasadaki yaklaşık 8 bin lirayı alan şüpheliler olay yerinden kaçtı.

PTT görevlilerinin panik butonuna basması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

SON HABERLER

RTÜK başkanından, ‘tank palet’ cezası yorumu: İfade özgürlüğünden bahsedilemez

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın katıldığı programda tank palet fabrikasıyla ilgili açıklamaları nedeniyle Habertürk’e getirilen program durdurma cezası için, “Ordumuza uzatılan dil kesinlikle ifade özgürlüğünün bir parçası olamaz, zaten böyle bir konuda ifade özgürlüğünden de bahsedilemez” dedi.