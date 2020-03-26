PTT çalışanlarından ‘corona’ eylemi: Şubeler kapatılsın, dönüşümlü çalışılsın

KESK’e bağlı Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası (Haber-Sen) üyeleri, PTT’de corona virüsüne karşı alınan önlemlerin yetersiz olduğu gerekçesiyle eylem yaptı.

Fotoğraf: DHA

İstanbul’daki Şişli Posta Dağıtım Merkezi’nin önünde bir araya gelen PTT çalışanları, ‘Yaşam hakkı kutsaldır, ihmal edilemez’ ve ‘Korona değil tedbirsizlik öldürür’ yazılı dövizler açarak cerrahi maske taktı.

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Haber-Sen 5 No’lu Şube Başkanı Özlem Berkit, “PTT çalışanları aracılığıyla ‘Siz evde kalın, biz virüsü size dağıtırız’ demek istemiyoruz” diye konuştu.

Kendilerinin de hasta olmak istemediğine dikkat çeken Berkit, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şubeler kapatılsın ancak merkezler açık kalsın. Buradaki arkadaşlarımız dönüşümlü görev yapsın.”

Alınan önlemler kapsamında, insanların bir arada bulunabileceği 200 binden fazla işletme geçici olarak kapatılmıştı. PTT şubelerindeki yoğunluk ise devam etmişti.