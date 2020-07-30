Psikoterapist: Çocukların önünde kurban kesmek şiddete meyli artırır

Uzman psikolojik danışman ve psikoterapist Selma Akbulut, Kurban Bayramı’nda çocukların önünde kurban kesilmemesi konusunda, ‘büyükleri’ uyardı. Akbulut, kesime şahit olan 11 yaşından küçüklerin canlıya zarar verme durumunu normalleştireceğini belirterek, bu durumun çocuğun şiddete meylini artıracağını söyledi.

Fotoğraf: DHA (temsili)

Kurban kesiminin çocuklara izletilmemesi gerektiğini ve izleyen çocuklarda ciddi travmalara neden olabileceğini vurgulayan Akbulut şunları söyledi: “Çünkü çocukların dini kavramları 11 yaşından öncesinde çok anlamlandırması güç. Bundan dolayı özellikle 11 yaş öncesindeki çocukların kurban kesilirken orada bulunmaları onlar için çok sakıncalı olacaktır. Bu durum travmatik bir etki yaratabilir. Bundan dolayı ailelerin 11-12 yaş öncesi çocuklarına, ısrarcı olsalar bile kesinlikle kurban kesilirken izletmemeleri gerekiyor.”

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‘Korku ve kabusları pekiştirir’

Çocukların bu duruma alışacaklarını düşünmenin yanlış olacağını belirten Akbulut şöyle devam etti: “İzleyen çocuklarda kaybetmeye yönelik kaygılar çok fazla olacaktır. Ölüm konusundaki anlamlandırmaları biraz daha farklı olacaktır. Bu durum, aile bireylerini kaybetme veya yalnız kalma durumlarını da pekiştirebilir. Aynı zamanda kurban gibi çok canlı bir varlığın kesilmesi, kanların akması gibi görüntüler çocuklarda ilk etapta karanlık korkularını, kabusları pekiştirebilir. Bu nedenle çocuklara izletilmemesi, dini olarak izlemelerinin olumlu olacağının ve alışacaklarının düşünülmesi çok büyük bir yanlış olacaktır.”

Bu duruma şahit olan çocukların yıkıcı eylemlerde bulunma olasılığının artacağını söyleyen Akbulut, “Çocuk olaya bir canlının katledilmesi olarak bakabilir. Bununla birlikte çocuğun canlıya zarar verme durumunu normalleştirecek ve şiddete meylini artıracaktır” dedi.

‘Kurbanlık hayvanlarla zaman geçirmesinler’

Kurban kesilme durumunun çocuklara anlayacakları şekilde anlatılması gerektiğini belirten Akbulut şu ifadeleri kullandı: “Ailelerin bu süreçte çok fazla geçici ifadeler kullanmaması gerekiyor. Çocukların kurbanlık hayvanlarla çok zaman geçirmemesi gerekiyor. Zaman geçirdikleri taktirde arada kurdukları bağ, çocukların travmatik olarak etkilenmesini pekiştirecektir. Bu durumda da ‘Boş ver, yenisini alırız, seneye tekrar bir tane daha olur’ gibi söylemler de çocuğu etkileyecektir. Daha çok onların anlayacağı şekilde, dini olarak algıları giderek artmaya başlayacağı için bunun nasıl ortaya çıktığı daha dolaylı ifadelerle anlatmaları çok daha sağlıklı olacaktır.”