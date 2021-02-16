Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu.
83 yaşındaki Cüceloğlu, İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki Akatlar semtinde yaşıyordu.
Cüceloğlu’nu ölmüş halde bulan eşinin haber vermesi üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evde savcı da incelemelerde bulundu.
Cüceloğlu’nun kesin ölüm nedeni adli tıp incelemesinden sonra belli olacak.
Soruşturma sürüyor.
Cüceloğlu doktorluğunun yanısıra ‘çoksatar’ kitapların da yazarıydı. Son kitabı ‘Var Mısın? Kendini Keşfetmeye, Zorluklarla Basa Çıkmaya – Bir Yasam İçin Öneriler’ kısa sürede ‘listebaşı’ olmuştu.