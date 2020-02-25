Psikolog: Ali Koç gerçeği görmek istemediği için atladı

Psikologlar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un taraftarlarla tartışıp tribünden aşağı atlamasını değerlendirdi.

Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray’a Kadıköy’de 3-1 mağlup olmuştu. Sarı-lacivertliler 20 yıl iki ay sonra sahasında Galatasaray’a kaybederken, Koç çok öfkelendiği maçtan sonra taraftarlarla tartışarak bulunduğu tribünden aşağı atlamıştı.

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Hürriyet’ten Fulya Soybaş’ın haberine göre uzman psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş, Koç’un bu davranışını ‘gerçeği görmek, duymak, bilmek istememesine’ bağladı.

Öfke patlamalarının altında ‘aidiyetten doğan engellenme duygusu’nun bulunduğunu ifade eden Baltaş şöyle konuştu: “Aşikâr bir faul durumunda seyirci ya da takımın sorumlusu kendini yerden yere atıyor. Oysa ortada faul var. Ancak kişi gerçeği görmek, duymak, bilmek istemiyor. Çünkü bu olmasını istediği sonuca uygun değil. Hakemden tarafsız olması istenir. Oysa asıl istenen hakemin sizin tarafınızda olmasıdır. İşte bu duygu insanın gerçek algısını çarpıtır.”

‘Amigo gibi davrandı’

Psikolog Serap Duygulu ise Ali Koç, Fenerbahçe başkanı olduktan sonra ‘kişisel özelliklerini, eğilim ve zekasını, geldiği kültürü bir yana bıraktığını’ ve Fenerbahçe topluluğundaki diğer bütün bireylerle ‘aynı bilinçaltına indiğini’ belirtti.

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Duygulu şöyle konuştu: “Kitleleri oluşturan bireyler uğruna kendilerini adadıkları hedef için aynılaşır. Hiçbir nezaket kuralı dinlemez. Başkan Ali Koç’un amigo gibi davranmasına neden olan işte tam da bu hissiyat.”

Duygulu şöyle devam ediyor: “Ali Koç’un da bu kadar kişinin öfkesi ile tek başına mücadele etmesini beklemek akılcı değil. Yaptığı temel yanlış ise olayı kişiselleştirmesi. ‘Yenilgidir’ diyerek tribünü terk etmesi gerekirdi. Tahriklere kapıldı. Öfkesini şiddete dönüştürdü. Bu tarz yerlere gelmiş insanların bunu öngörüyor olmasını bekleriz. Maalesef, kriz yönetimini beceremedi.”