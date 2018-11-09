Psikiyatr iddialı konuştu: Patolojik aşkı tedavi edebiliyoruz

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Patolojik aşkı tedavi edebiliyoruz” dedi.

Erzurum’da Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen programa katılmak üzere kentte bulunan rektör Tarhan, AA muhabirine demecinde, depresyonun ruhsal değil beyin hastalığı olduğunu belirtti.

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Tarhan, depresyon hastalıklarında beyindeki kimyasalların azaldığını anlattı: “Depresyon ruhsal değil beyin hastalığı çünkü beyindeki kimyasallar eksiliyor ve biz onu yerine koyduğumuzda düzeliyor. Bu hastalığı tedavi ederken ruha müdahale etmiyoruz, beyne müdahale edince düzeliyor. Depresyon öncelikli olarak beyin hastalığı ama ruhsal boyuttan da tamamen bağımsız değil.”

‘Leyla ile Mecnun’u tedavi edebilirdik’

Tarhan, insanlarda aşkla ortaya çıkan birtakım değişikliklere ilişkin de şunları kaydetti: “Aşk anında beyin kana kimyasal salgılıyor. Aşk anında el ve ayak titriyor, tansiyon ve nabız heyecandan yükseliyor. Aynı zamanda bağlanmayla ilgili de kimyasallar salgılanıyor. Bu durumda en çok anne çocuk arasındaki bağlanmayla ilgili oksitosin maddesi salgılıyor beyin. Bu oksitosin, aşk hormonu, bağlanma hormonu diye geçiyor. Bu hormon aşıklarda ve evli çiftlerde daha çok salgılanıyor. Bu hormon erkek maymunlara verildiğinde dişisi ve yavrusuyla daha çok ilgileniyor. Şu anda bu oksitosin İsviçre’de sentetik olarak üretildi ve sorunlu çiftlere tavsiye ediliyor. Bunu kullanan çiftler birbirlerine daha çok ilgi duyuyor ve aralarındaki bağı güçlendiriyor. Leyla ile Mecnun hikayesinde de bu durum aynıymış. Şu an Leyla ile Mecnun yaşasaydı ikisini de tedavi edebilirdik.”