PS5 19 Kasım’da satışta: Türkiye’de fiyatı vergilerle ikiye katlanıyor

Sony’nin yeni jenerasyon oyun konsolu PlayStation 5’in 12 Kasım’da Amerika, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore’de; 19 Kasım’da ise dünyanın geri kalanında satışa çıkarılacağı belirtildi.

Fotoğraf: Twitter

PS5’in standart versiyonu için 499.99 dolar (3 bin 766 lira), sadece internet üzerinden oyun indirebilen versiyonu (digital edition) içinse 399.99 dolar (3 bin 19 lira) fiyat belirlendi.

Reklam

Bu fiyatlar Avrupa için sırasıyla 499.99 ve 399.99 avro.

Ancak buna vergiler dahil değil.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl’ün aktardığına göre, bu fiyatlara Türkiye’de yüzde 50 gümrük vergisi, yüzde 20 ÖTV ve yüzde 18 KDV eklenecek.

Reklam

Buna göre, konsol Türkiye’ye dolar üzerinden giriş yaparsa vergilerle beraber fiyatı en az 7 bin 522 lira, avro üzerinden giriş yaparsa vergiler dahil en az 8 bin 876 lira olacak.

Bu fiyatlara yereldeki satıcı firmanın kar payı gibi kalemler de dahil edildiğinde daha da yükselmesi olası.