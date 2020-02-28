‘Provokatif’ İdlib paylaşımlarına soruşturma

Ankara başsavcılığı, İdlib saldırısında hayatını kaybeden askerlere ilişkin sosyal medya üzerinden ‘provokatif amaçlı’ ve ‘gerçeğe aykırı’ yayınlandığı belirtilen paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Savcılığın yazılı açıklaması şöyle: “Suriye’nin İdlib şehrinde gerçekleştirilen menfur saldırı sonucu şehit edilen askerlerimize ait olduğu yönünde sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı ve gerçeğe aykırı olarak yayımlanan video, resim ve paylaşımlar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216, 217 ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2. maddesi kapsamında, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’, ‘kanunlara uymamaya tahrik’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re’sen soruşturma başlatılmıştır.”

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Suriye’nin İdlib bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yapılan hava saldırısı sonucu 33 asker hayatını kaybetmişti. Ankara’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yaklaşık yedi saat süren güvenlik toplantısı düzenlenmişti. Cumhurbaşkanlığı saldırıya misliyle karşılık verileceğini duyurmuştu. Rusya saldırıların Suriye hükümetine bağlı güçlerce yapıldığını belirmişti. Bu gelişmelerin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Erdoğan telefonda görüşmüş ve Kremlin iki liderin ‘İdlib’deki durumun normalleşmesi için tedbir alınması konusunda anlaştığını’ açıklamış, NATO da Rusya ve Suriye’ye saldırıları durdurma çağrısında bulunmuştu.