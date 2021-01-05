Boğaziçi’nin yeni rektörü: Provokasyon oldu; polis doğrusunu yaptı

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasına itirazlar yükselen Prof. Dr. Melih Bulu, “Provokasyon oldu” dedi. Bulu, dün öğrencilere yönelik polis müdahelesini de savundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle, üniversiteye, 2015 seçimleri için İstanbul’da AKP aday adayı olan, Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu rektör atanmıştı. Atama, öğrencilerin, öğretim üyelerinin, mezunlar derneğinin, mezunlar girişiminin ve kamuoyunun belirli kesimlerinin tepkisini çekmiş, ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmişti.

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Habertürk’ün canlı yayınına katılan Bulu Veyis Ateş’in sorularını yanıtladı.

Bulu, “Bu kadar büyük tepki olacağını öngördünüz mü” sorusuna “Öngörmedim çünkü provokasyon oldu” dedi.

“Size sırtlarını dönen hocalarla nasıl geçineceksiniz” sorusuna “Tek tek konuşacağım” yanıtını veren Bulu’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

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*Ben bir Boğaziçiliyim. Doktoramı burada yaptım. Boğaziçi öğrencisi zekidir. Hocayken de biliyordum. Ben tepkilere alışığım. Rektör olunca büyüyor tabii tepki.

*“Farklı bir kültür mü yerleştirilmek isteniyor diye” yanlış bir algı var. Ben sekiz senemi orada geçirdim. Oradaki çoğu kişiden daha çok Boğaziçiliyim.

*Dikkat ederseniz gözaltına alınanların ikisi Boğaziçili. Diğerleri farklı kişiler. Anladığım kadarıyla Boğaziçi Üniversitesi kullanıldı.

*(Üniversitenin kapısındaki kelepçeye ilişkin soruya yanıt olarak) Kapı kırık olduğu için takıldı. Benim talimatımla değil.

*Zaman içinde birbirimizi tanıdıkça değişecek tablo.

*(Atama ve seçilme tartışmasıyla ilgili) Bir kurumu yönetecek kişinin seçimle olması kullanılan bir yöntem değil. Siz herkese bir oy vererek rektör seçemezsiniz.

*Ben siyasete CHP’de başladım. Daha doğrusu dönemin SHP’sinde. Daha sonra LDP’den teklif geldi. İki yıl da onların gençlik teşkilatının başkanıydım. Hep siyasetin içindeydim. AKP’den bir kere aday oldum.

*Bundan önce iki üniversitede rektörlük yaptım. İstinye ve Haliç.

*(Kendi talimatınız olmasa da polisin yaptıklarından rahatsız olmadınız mı sorusuna karşılık) Bence polis doğrusunu yaptı. Boğaziçili olmayanlar vardı aralarında.

*İntihal meselesi iftira.

*Boğaziçi YÖK’e zaman ayırsa orada çok fazla Boğaziçili olur.

*İlk 100’e sokma hedefim var. Şu anda 600’lerde.

*(Boğaziçi’nin kültürünü değiştirecek misiniz sorusuna karşılık) Metallica dinleyen bir rektörüm.

*(Tekrar siyasete dönmek ister misiniz sorusuna karşılık) Yok.