Protokolü çiğneyip erken aşı olan İspanya genelkurmay başkanı istifa etti

İspanya Genelkurmay Başkanı General Miguel Angel Villaroya, Covid-19 aşılama protokolünü çiğneyerek kendisine aşı yaptırınca tepki çekti. Baskılar üzerine istifa etti.

Fotoğraf: Reuters

Protokol dışına çıkarak erken aşı olan Villaroya’yı ülke basını topa tuttu. Kamuoyunun da tepki gösterdiği Villaroya, Savunma Bakanı Margarita Robles’e istifasını sundu. İstifası kabul edildi.

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İspanyol basınında çıkan haberlerde, yaklaşık bir yıldır genelkurmay başkanlığı görevini yürüten Villaroya’nın Robles’e sunduğu istifa mektubunda, 45 yıllık askeri kariyeri boyunca İspanya’ya dürüst bir şekilde hizmet ettiğinin altını çizdiği aktarıldı.

Aşılanma protokolünü çiğneyerek kendine aşı yaptıran, genelkurmay başkanlığı bünyesinde görev yapan bir jandarma yarbay da İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska’nın talimatıyla görevden alınmıştı.

İspanya’da ayrıca 17 özerk yönetimden biri Murcia’da yerel hükümetin sağlık bakanı ile Bask bölgesindeki iki hastanenin müdürü de erken aşı olduğu için hafta içinde görevlerinden istifa etmek zorunda kalmıştı.